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Митрополит Антоний – о том, чем полезно молчание

16.03.2020 / 10:51
Митрополит Антоний – о том, чем полезно молчание
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей рассказал, как проявляются моменты, в которые Господь говорит с нами

Бывают в жизни моменты, когда лучше всяких слов будет их отсутствие - благословенное молчание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Бог ждет нашего молчания. Оно красноречивее любых слов. Замолкая, мы начинаем слышать Бога. Он обращается не к кому-нибудь, а именно к нам, нашей душе, тому внутреннему человеку, которого Творец удостоил вечной жизни.

Только в Боге мы можем обрести покой, только Он нас может утешить. Только Он может найти нужные и главные слова», - сказал владыка Антоний. 

Архиерей рассказал, как проявляются моменты, в которые Господь говорит с нами.

«Господь говорит с нами языком любви. Ежедневно. Мы видим ее отблески в понимающем взгляде ближнего, в добрых словах, в чуткой заботе, в помощи, подоспевшей вовремя.

Мы улавливаем ее звучание в красоте окружающей нас природы. Во внезапной тишине, вдруг пронзившей пространство, когда, как будто по мановению чьей-то руки, умолкают все звуки, передавая солирующую партию нашей душе. И душа начинает плакать.

Господь раскрывает перед нами глубину Своей любви через непостижимую силу нашего смирения. Господь говорит с нами языком скорбей, когда другого языка мы не понимаем и не слышим. Он пробивается к нашей стонущей душе пытаясь спасти ее», - отметил он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «слушая себя, мы не слышим Бога, и это самая большая человеческая трагедия. Человек лишает себя напутственного голоса Божьего, лишает себя Его богомудрого водительства, Его отеческой непрестанной помощи и заботы. Его любви. Без Него нет жизни. Есть царство смерти и тьмы. Давайте помолчим. Тогда мы не скажем лишнего грубого слова, не ответим злом на зло, не осудим, не солжем, не оклевещем».

Владыка рассказал, чем полезно молчание для духовной жизни.

«В молчании рождается терпение, без которого  не достичь ни одной добродетели, не постичь истины. Молчание помогает рассуждению, отгоняя бесполезные мысли, настраивая ум и сердце на благодатное созерцание. Не пренебрегайте внутренней тишиной, она дает покой и умиротворение. Она раскрывает сокровенное», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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