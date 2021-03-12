"УЗ" до 19 марта продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

Это отмечается в сообщении "Укрзализныци" 11 марта.

Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Министерства здравоохранения.

"Укрзализныця" также подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях.

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