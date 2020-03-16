МИД: все граждане Украины смогут вернуться домой

Об этом говорится в разъяснении Министерства иностранных дел Украины (МИД), опубликованном на сайте ведомства.

"Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины", - отвечают в МИДе на вопрос о том, смогут ли попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд.

В ведомстве напоминают, что 16 марта 2020 года с 00 часов 00 минут до 00 часов 00 минут 3 апреля (в ночь со 2 на 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, смогут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.

Также на период действия запрета на территорию Украины смогут въехать люди, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.

Отдельно МИД будет принимать решение совместно с Государственной пограничной службой Украины для определенных групп иностранцев. Например, если необходимо прибытие в Украину врачей или других специалистов.

Напомним, в субботу 14 марта 2020 года Кабинет министров на заседании принял решение о временном запрете с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан) и о временном закрытии с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

Такие меры направлены на предотвращение распространения на территории Украины Covid-19.

По последним данным, в мире подтверждено 156400 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (21157), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (6023). Зафиксировано 5833 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 73968 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждено 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

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