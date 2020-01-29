Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая

Об этом сообщает facebook посольства Украины в Китае

Прямая речь: "В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности".

Как сообщается, украинские дипломаты поддерживают контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатывают все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.

Напомним: в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек.

С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

Новый коронавирус заразен в инкубационный период – до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Источник