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СМИ: Левина доставят в Украину

16.03.2020 / 09:01
Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) 16 марта доставят в Украину.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора

Прямая речь собеседника: "Прилетает в понедельник, 16 марта. В течение 48 часов с его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения".

Напомним: 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Левина.

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Источник 

экстрадиция, Гандзюк, Левин
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