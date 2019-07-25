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Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

25.07.2019 / 18:14
ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также подозреваемого Алексея Левина.

Об этом сообщает телепроект "Слидство.Инфо" со ссылкой на постановление, который есть в распоряжении редакции.

По информации издания, Генпрокуратура остановила следствие по фигурантам дела Гандзюк еще 16 июля.

Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из фигурантов – Левин – находится в розыске, и пока нет возможности проводить по нему следственные действия в Украине.

Решение принято на основании ст.280 Уголовного процессуального кодекса Украины (в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества).

"Слидство.Инфо" сообщает, что и представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. "Обе стороны выступили против такого решения Генеральной прокуратуры", - сообщает "Слидство.Инфо".

"По УПК действительно предусматривается возможность так называемой остановки уголовного производства на срок, необходимый для розыска подозреваемого. Но уголовное производство останавливается только в отношении такого подозреваемого (Левина - ред.). То есть если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для того, чтобы найти человека, чтобы не было такого, что лицо просто год отсидел где-то за границей, и потом его не смогли привлечь к ответственности. В то же время в данном производстве скрывается лишь Левин, но останавливается производство по Мангеру", - цитируются слова адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Он добавил, что адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Пока же, по словам Ильченко, если постановление останется в силе, это будет означать, что в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.

Сторона потерпевших также категорически не согласна с остановкой досудебного расследования. "Больше всего нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования", - заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская.

По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания. Она настаивает, что срок расследования по Левину и Мангеру необходимо продлить, для чего прокуратура должна возобновить производство и ходатайствовать о продлении в суд.

Закревская отмечает, что у прокуратуры есть несколько дней на исправление ошибки. "А в случае удовлетворения жалобы на постановление о приостановлении производства за пределами срока, на который пока продлено следствие (до 3 августа 2019), Мангер и Левин навсегда уйдут от ответственности", - пояснила она.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Е.Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Перед этом 28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк и подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. В феврале Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Алексею Левину (Москаленко) как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. По его словам, Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

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ГПУ, Гандзюк, Мангер, Левин
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