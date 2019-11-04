Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

А, кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, были и другие заказчики преступления.

На брифинге в воскресенье, 3 ноября, в Киеве начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар рассказал, что следователи спецслужбы в настоящее время расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки.

Одно из дел, по словам Тиводара, касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления против Гандзюк.

В рамках еще трех уголовных производств изучаются обстоятельства, которые предшествовали нападению на Гандзюк – преступления, связанные с поджогом леса, расхищением бюджетных средств и других правонарушений. "Это могло стать мотивом нападения на Гандзюк", - сказал Тиводар.

Кроме этого, как сообщил начальник ГСУ СБ Украины, 30 октября Генеральная прокуратура передала в СБУ для расследования уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело о нападении на активистку.

Он подчеркнул, что в рамках этого производства также проверяется информация о том, что сотрудники полиции содействовали выезду за границу подозреваемого Левина.

"Насколько мне известно, эта информация проверялась, но мы обязательно проверим, проведем полное всестороннее расследование относительно сотрудников полиции", - отметил он.

"На сегодняшний день во всех указанных пяти производствах есть все основания считать, что в ближайшее время мы получим позитивные результаты, а все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - отметил начальник ГСУ СБУ.

Шестое уголовное производство, расследование которого было приостановлено, касается Левина и Мангера: в связи с установлением местонахождения Левина и выполнением международно-правовых поручений в рамках расследования по Мангеру.

Что касается фигуранта дела Игоря Павловского, то, как отметил начальник ГСУ СБУ, следствие знает о его местонахождении. "Он должен явиться 5 ноября в суд. Если он этого не сделает… это зона ответственности суда и прокуратуры, так как он уже за судом", - добавил Тиводар.

Отвечая на вопрос о том, известно ли следствию местонахождение Левина и насколько важны его показания для эффективного расследования дела, Тиводар сказал: "Левин – это ключевая фигура, которая связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Он (Левин – ИФ) знал больше всех, он организовывал это преступление, он подбирал Торбина, он финансировал, предоставлял информацию. Это – ключевая фигура в этом производстве. Его поиском мы активно занимаемся вместе с Интерполом и другими спецслужбами. Как только его местонахождение будет установлено, это будет известно".

Говоря о возможном местонахождении Левина, первый замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков сказал: "Официально есть только ответ Государственной пограничной службы о том, что 19 августа 2018 года он (Левин), вероятнее всего, на автомобиле, пересек границу Украины в пункте пропуска "Рени". И есть ответ одной из европейских стран о том, что у них есть сведения, что Левин въехал в эту страну. Но где он – они пока установить не могут".

"Нам удалось установить непосредственно исполнителей, Торбин – организатор, Левин – еще один организатор и Мангер – организатор и заказчик, один из заказчиков. Преступления по заказчикам во всем мире очень сложно раскрываются. Мы работаем в том направлении, чтобы и других заказчиков и других привлечь к ответственности. У нас есть данные, что есть подстрекатели, пособники, есть лица, которые знали, но не сообщили. Но, к сожалению, пока мы не можем им предъявить обоснованные подозрения", - пояснил Тиводар.

Он подытожил: "Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление… Если бы заказчик был один, мы бы сегодня сказали "все, следствие завершено, завершено на Мангере". Но мы этого не говорим, мы продолжаем работать".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

22 октября Рябошапка пообещал через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве Гандзюк.

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