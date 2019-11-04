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В РПЦ считают, что встречу с госсекретарем США сорвали недоброжелатели

04.11.2019 / 10:45
В РПЦ считают, что встречу с госсекретарем США сорвали недоброжелатели
ТАСС Источник: РБК
Встреча митрополита Илариона и Майка Помпео должна была пройти в американском Госдепартаменте 22 октября

В Русской Православной Церкви считают, что встречу главы Отдела внешних церковных связей РПЦ с госсекретарем США сорвали недоброжелатели.

Об этом заявил глава ОВЦС РПЦ митрополит Иларион, сообщает «РБК».

«Я думаю, что есть у нас немало недоброжелателей, которые имеют хорошие контакты с Госдепартаментом, и когда эта встреча была анонсирована, они приняли меры для того, чтобы она не состоялась», — сказал митрополит.

Он отметил, что до того, как Госдепартамент анонсировал встречу, готовящееся мероприятие никто не пытался сорвать. Однако после того, как расписание было обнародовано, Госдепартамент начал менять условия. Сначала, по словам митрополита, поступил звонок о том, что встреча пройдет не один на один, как планировалось ранее, а с участием представителя Антиохийской Церкви.

За час до самой встречи из Госдепа позвонили и сказали, что встреча будет не с Помпео, а с его заместителем. «Ну, я от этой встречи отказался», — сказал митрополит.

Встреча митрополита Илариона и Майка Помпео должна была пройти в американском Госдепартаменте 22 октября. В тот же день Помпео провел встречу с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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