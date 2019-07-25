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НАБУ расследует возможное хищение при строительстве "стеклянного" моста в Киеве

25.07.2019 / 17:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве пешеходного моста в центре Киева.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время конференции в Киеве.

«Такое производство есть. Очень много публикаций по этому поводу было, поэтому мы отреагировали и начали расследовать», - сказал он.

Сытник добавил, что детективы НАБУ в рамках уголовного дела будут расследовать, насколько обоснованной была стоимость строительства моста, а также качество самих работ.

«Мы видели публикации, что через несколько часов после открытия там были определенные поломки», - пояснил Сытник.

Напомним, новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, был открыт 25 мая ко Дню Киева.

Однако через день после открытия появились трещины на некоторых фрагментах стеклянного пола моста. Впоследствии стекло заменили, но спустя некоторое время на мосту появилась трещина.

Между тем в КГГА 16 июля заявили, что по результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправное и соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов.

Источник 

мост, Киев, хищения, Сытник
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