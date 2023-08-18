Кличко заборонив будь-які масові заходи у Києві

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Кличка.

“Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня”, — написав він у Telegram.

Також Кличко звернувся до поліції та ДСНС з проханням посилити охорону громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

“Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги”, - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Київ не буде влаштовувати масових заходів на День Незалежності України. В цей день у центрі столиці відбудеться виставка зразків пошкодженої техніки армії рф.

У Києві до 28 серпня перекриють автомобільний рух від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького, щоб на Хрещатик “виїхала” знищена українськими захисниками ворожа техніка.