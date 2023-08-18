Войти | Зарегистрироваться
11:25

среда,
23 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Тяжіння росії до сакральних дат: Експерти розповіли, що можна чекати від рф на День Незалежності

22.08.2023 / 18:30
Усі знають про тяжіння росії до сакральних дат. Так, 24 серпня минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, через що загинули щонайменше 25 людей.

Чи можливі провокації з боку рф на День Незалежності цього року та яка ймовірність масованих обстрілів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк не виключає масованих ударів з боку рф напередодні Дня Незалежності.

«Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз у цей період посиляться загрози і можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат», – пояснила вона.

На День Незалежності України країна-агресор може вдатися до чергового акту ракетного тероризму, запевняє і представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців», – сказав він.

Такої ж думки і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Але він запевняє, що обстріли можливі й у будь-який інший день.

«Будь-які засоби повітряного нападу – це питання швидке. Ухвалили рішення – привели у бойову готовність – запустили. Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожен день – це тривога й увага. Тому потрібно про це пам’ятати», – сказав Ігнат.

Український військовий експерт, історик Михайло Жирохов ексклюзивно розповів Фактам ICTV, що очікувати ударів з боку рф варто і, найімовірніше, країна-агресор застосує тактику минуло року.

«Кожного свята всі чекають, що вони (росіяни, – Ред.) вдарять по народу, по цивільних об’єктах. Але з того, що було з тих свят, які пройшли за ці 1,5 року, таких ударів не було. Були удари до свята і після свята, а в саме свято таких ударів не було. Вони можуть змінити свою тактику, щоб завдати психологічної шкоди, а може, й ні. Ймовірно, буде тактика того року, коли за день, за два або наступного дня після свята була атака. Така тактика у них працювала, тому не думаю, що вони будуть її змінювати», – говорить експерт.

Зокрема, на його думку, сказати, який саме регіон України перебуває під найбільшою загрозою, не можна.

«Зброї достатньо, ми бачимо удари і по Львівській, і по Сумській, і по Харківській, і удари по Івано-Франківській, тобто нічого такого обмежувального немає, тому що ці шахеди мають до 1 000 км охоплення. Я не беру Закарпаття, але вся інша територія потенційно можлива для удару», – додав він.

Крім того, Жирохов впевнений, що росія зараз притримує ракети саме на осінь, щоб повторити удари по енергетичній інфраструктурі минулого року.

День Незалежності
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 августа
22 августа
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.