Предстоятель УПЦ взяв участь у державних урочистостях у День Незалежності України

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій взяв участь в урочистих заходах, присвячених святкуванню 31-ї річниці незалежності України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, урочистості, що відбулися у Софіївському соборі столиці, очолив Президент України Володимир Зеленський.

На святковому заході Предстоятеля УПЦ супроводжував керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський та Броварський Антоній.

Митрополит Онуфрій звернувся до Президента України, глав та представників конфесій та релігійних організацій, вітаючи з роковинами незалежності України.

Глава держави привітав предстоятелів конфесій та керівників релігійних організацій з Днем Незалежності та подякував за духовну підтримку українського народу.