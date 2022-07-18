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Предстоятель УПЦ пояснив, чому демони іноді отримують владу над людиною

17.07.2022 / 20:40
Предстоятель УПЦ пояснив, чому демони іноді отримують владу над людиною
Источник: Центр інформації УПЦ
Людині, яка страждає від нечистого духа, не потрібно впадати у відчай

Причина того, що демони приступають до людини, - це гріхи.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

Блаженніший розтлумачив Євангельську історію про зцілення Гадаринського біснуватого і пояснив, чому демони іноді отримують владу над людиною та як цього не допустити.

Він зауважив, що іноді «темний дух торкається людини й має над нею певну владу».

«Ми знаємо про це і ми часто говоримо так, що демон мене мучить, не дає мені спокою, я молюсь, а Бог мені не допомагає, він робить зі мною, що хоче. Такого поняття «робить, що хоче» немає», - підкреслив архіпастир.

Митрополит Онуфрій зазначив, що демон не може ввійти без дозволу Бога навіть у стадо свиней, як показує сьогоднішня євангельська історія.

«Якщо в стадо свиней вони просять дозволу війти, то тим паче в людину без дозволу Бога демон не може ввійти. Тому причина того, що демони нас торкаються – це те, що ми самі йдемо до них через своє гріховне життя: ненавидимо один одного, робимо шкоду один одному, обкрадаємо, оббираємо, убиваємо один одного. І це є ті діла, через які людина іде до демона. Якщо людина скаже собі «зупинись» і розкається перед Богом, то демон вже не має влади над людиною», - розповів він.

Архіпастир зазначив, що причина того, що демони до нас приступають, - це наші гріхи.

«Дорога гріха веде до диявола. І коли грішимо, то самі йдемо до нього і тоді Бог дає йому владу над нами. Чому? Тому, що Господь через це хоче показати, що ми йдемо не тією дорогою, що демон людині добра не хоче. Він хоче загибелі людської. І коли демон приступає до людини, він мучить її. Настільки мучить, наскільки Бог допускає. А Бог допускає стільки, скільки людина може винести, щоб вона не впала у відчай», - наголосив він

Предстоятель УПЦ звернув увагу, що людині, яка страждає від нечистого духа, не потрібно впадати у відчай.

«Треба молитися, просити у Бога допомоги і знати, що це попущення Боже, і якщо покаємося, то Бог допоможе і ми переможемо демона і він не буде мати над нами влади», - уклав Митрополит Онуфрій.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій
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