Предстоятель УПЦ розповів про те, як рівноапостольна княгиня Ольга стала святою

Рівноапостольна Ольга, займаючись державними справами, шукала Бога і це є прикладом чесної душі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

«Княгиня Ольга прожила складне, важке життя, але воно було прикрашене і добрими справами та незвичайною мудрістю цієї великої княгині», - сказав Предстоятель УПЦ.

Він розповів, що «правлячи народом, займаючись державними справами, вона завжди шукала Бога».

«Це є властивість целомудренної душі - вона ніколи не заспокоюється, чим би людина не займалася. Якщо людина целомудренна, то її розум завжди шукає Бога і знаходить. Тому, що Бог Сам є цільна, досконала Істота і Його добре осягає той розум, який має целомудріє, тобто цільне мудрування. Княгиня силою свого целомудренного ума пізнала Бога і захотіла прийняти Хрещення», - пояснив архіпастир.

Блаженніший зазначив, що отримавши від Бога таланти, княгиня Ольга примножила їх десятикратно.

«Коли людина завдатки добра, які Бог заклав у неї (це називається духовні таланти), розвиває своїм життям, своїми поступками, то вона стає ще більш талановитою, ще більше мудрою. І свята княгиня Ольга була саме такою княгинею, яка отримала від Бога один талант, а примножила його в десять. Ми сьогодні радіємо, що у нас є така свята угодниця, яка є і нашою родичкою по плоті, тому що вона була княгинею нашої землі. Вона для нас є тим прикладом целомудрія, яке робить людину сильною», - наголосив Митрополит Онуфрій.