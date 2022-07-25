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Великий спадок Православ’я – в столиці відбуваються урочистості в день пам’яті княгині Ольги

24.07.2022 / 15:50
Великий спадок Православ’я – в столиці відбуваються урочистості в день пам’яті княгині Ольги
Источник: Центр інформації УПЦ
Урочисту літургію в храмі і святкування в цей день очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій

Православний світ 24 липня вшановує святу рівноапостольну княгиню Ольгу. Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, в столичному Свято-Ольгинському соборі відбуваються урочистості.

На престольне свято собору зібрались сотні православних вірян. Як розповів настоятель собору, голова представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба), саме княгині Ользі треба завдячувати за перші паростки християнської віри на українських землях.

«Цього року виповнюється 1065 років від Хрещення і 475 років від канонізації Святої рівноапостольної княгині Ольги. Її називають «коренем православ’я» і «начальницею віри». Сьогодні ми звертаємось до святої рівноапостольної княгині Ольги із вдячністю за те, що вона посіяла перші зерна християнства на наших землях, на історичних землях Київської Русі, на тих землях, де сьогодні ми проживаємо, та маємо можливість прославляти та хвалити Господа Бога. Тому цей день є важливим для кожного віруючого Української Православної Церкви. Ми повинні усвідомлювати той великий спадок, який нам передав рівноапостольний князь Володимир і його свята рівноапостольна бабуся - княгиня Ольга. Ми їх шануємо нарівні з послідовниками Христа - апостолами, адже вони поширювали православну віру на наших землях», - пояснив настоятель Свято-Ольгинського собору.

Урочисту літургію в храмі і святкування в цей день очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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