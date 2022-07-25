Священники УПЦ у семи єпархіях відспівали 19 воїнів ЗСУ

У Київській, Чернівецькій, Володимир-Волинській, Полтавській, Сарненській, Шепетівській та Одеській єпархіях священники Української Православної Церкви провели в останню путь дев'ятнадцять воїнів Збройних сил України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

У столичному Свято-Троїцькому Іонинському монастирі відспівали загиблого 22-річного воїна ЗСУ Михаїла Дем'янова. Чин відспівування очолив духовник загиблого військовослужбовця, уставник Києво-Печерської лаври архімандрит Полікарп (Ліненко) у співслужінні братії Іонінського монастиря.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ в останню путь провели двох воїнів. Благочинний Путильського округу протоієрей Димитрій Симчук у храмі на честь преподобної Параскеви села Усть-Путила очолив чин відспівування загиблого воїна Миколи Горбана, а в селі Зарожани благочинний Хотинського округу протоієрей Анатолій Мандрюк відспівав воїна Андрія Божека.

Священники Володимир-Волинської єпархії у селі Олеськ Ковельського району відспівали захисника України Валентина Вавриша. Заупокійне богослужіння очолив настоятель Преображенського храму села Кусніща протоієрей Микола Каліщук у співслужінні духовенства єпархії.

«Валентин Вавриш до армії був мобілізований 18 травня цього року. 15 липня помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні через тяжкі поранення під час боїв у Донецькій області», – йдеться у повідомленні єпархіальної прес-служби.

У Полтавській єпархії УПЦ провели в останню путь трьох полеглих воїнів.

У Великобагачанській громаді попрощалися з воїном Владиславом Гречихіним, який загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів на Донеччині. Чин відспівування воїна Владислава очолив благочинний протоієрей Василій Фазан у співслужінні духовенства благочиння. Провести в останній шлях загиблого бійця прийшли представники влади, рідні, друзі та жителі громади.

У селі Драбинівка благочинний Новосанжарського округу протоієрей Ярослав Михайлик здійснив чин відспівування загиблого воїна Едуарда Цвітченка.

У Нових Санжарах в останню путь провели загиблого воїна Ярослава Луговського. Чин відспівування очолив настоятель Свято-Троїцького храму священик Володимир Костенко у співслужінні настоятеля Георгіївського храму села Лелюхівка священика Володимира Чередниченка.

Священнослужителі Полісько-Сарненської єпархії у селі Орлівка Березнівського району відспівали загиблого захисника України Сергія Зубчика. Чин відспівування здійснив настоятель Воскресенського храму протоієрей Олександр Кравчук у співслужінні священиків із сусідніх парафій.

У Михайлівському кафедральному соборі Шепетівської єпархії здійснили відспівування загиблого захисника України воїна Бориса.

В Одеській єпархії УПЦ провели в останню путь десятьох військовослужбовців ЗСУ.

В Архангело-Михайлівському храмі Новоселівки благочинний Саратського округу протоієрей Микола Костов у співслужінні настоятеля храму протоієрея Григорія Тіку вчинив чин відспівування вбитого воїна Валерія.

Священнослужителі Білгород-Дністровського округу провели в останню путь воїна Романа Підченка, мешканця села Підгірне.

У Пантелеймонівському храмі села Ліски Кілійського благочиння настоятель храму протоієрей Олег Тимофєєв у співслужінні духовенства округу відспівав загиблого воїна Олександра Зелькова.

У Всесвятському храмі Одеси відспівали воїна Сергія Врублевського. Чин відспівування звершив настоятель храму протоієрей Ярослав Репський.

У Миколаївському храмі Біляївки здійснили відспівування загиблого воїна Віктора Григор'єва, який загинув внаслідок тяжкого поранення під Миколаєвом. Чин відспівування очолив настоятель храму протоієрей Віктор Мандра у співслужінні духовенства Біляївського благочиння.

У Михайлівському храмі села Михайлівка благочинний Саратського округу протоієрей Микола Костов у співслужінні настоятеля храму протоієрея Іоанна Братинова та інших священиків провели в останню путь загиблого воїна Сергія Атанасова, мешканця села Долинка.

У Преображенському храмі села Великодолинське відспівали воїна Віталія Тимченка.

Овідіопольська громада на Одещині попрощалася зі своїм захисником Андрієм Грибковим.

В Ізмаїлі попрощалися із захисником України, старшим лейтенантом Євгеном Ромовським, який героїчно загинув у Луганській області. Чин відспівування очолив архієпископ Болградський Сергій у співслужінні духовенства міста.

Також в Ізмаїлі пройшло прощання із загиблим бійцем Владиславом Гузенком.