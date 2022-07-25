В УПЦ розповіли, що доречно одягнути у храм

Зовнішній вигляд людини, яка заходить до церкви, не повинна подавати спокуси іншим, хто молиться.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на портал «Православная жизнь», про це розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф.

«Якихось особливих розпоряджень у церковному Уставі щодо одягу немає. Одягаючись у храм, треба пам'ятати, навіщо туди йдемо», - сказав Андрій Музольф.

Викладач КДАіС зазначив, що якщо розуміємо, що у храмі чекає зустріч із Богом, зовнішній вигляд має цьому відповідати.

«Він має бути не химерним чи яскравим, а простим і при цьому охайним. Крім того, своїм зовнішнім виглядом не повинні подавати спокуси іншим, хто молиться. Це означає, що не рекомендується короткий або одяг, що дуже облягає, одяг з глибокими вирізами», - вважає він.

Одягаючись у храм на богослужіння, підкреслив Андрій Музольф, треба пам'ятати слова святого апостола Павла, який заповідає: «все має бути пристойним і чинним» (1 Кор. 14:40).