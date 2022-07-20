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Предстоятель УПЦ зустрівся з Послом США в Україні

19.07.2022 / 19:00
Предстоятель УПЦ зустрівся з Послом США в Україні
Источник: Центр інформації УПЦ
Під час зустрічі йшлося про життя та діяльність Церкви в Україні в умовах війни

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з Послом Сполучених Штатів Америки в Україні пані Бріджіт Брінк.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, зустріч відбулася на прохання Посла США в Україні.

Митрополит Онуфрій привітав Бріджіт Брінк із початком її дипломатичної місії в Україні.

Зазначається, що під час зустрічі йшлося про життя та діяльність Церкви в Україні в умовах війни.

У зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич та співробітники Посольства США.

 

УПЦ, посол США, митрополит Онуфрій
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