Предстоятель УПЦ зустрівся з Послом США в Україні

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з Послом Сполучених Штатів Америки в Україні пані Бріджіт Брінк.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, зустріч відбулася на прохання Посла США в Україні.

Митрополит Онуфрій привітав Бріджіт Брінк із початком її дипломатичної місії в Україні.

Зазначається, що під час зустрічі йшлося про життя та діяльність Церкви в Україні в умовах війни.

У зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич та співробітники Посольства США.