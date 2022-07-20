Ще одного нардепа звинуватили у співпраці з окупантами

Про це активіст повідомив у своєму Facebook.

Парламентаря, зокрема, звинувачують у «багаторічних гріхах перед країною, розкраданні держави, корупційних тендерних схемах та особливо його зв'язках з херсонськими перевертнями, які зараз працюють на росію».

«У той час, коли ми всі виборюємо і будуємо нову Україну без колабораціоністів і політичних динозаврів, - пише Нетребенко, -Антоша має тісні бізнес відносини з очільником маріонеткового уряду на Херсонщині».

На думку активіста, завдяки таким, як Антон Яценко, країна зараз у вогні, вони десятиліттями робили її слабкою через корупцію та служінню московським доларам.

«Тому я йду до суду і буду там доводити, що ця мерзота не має жодного права вільно ходити по нашій землі. Я не боюсь і готовий йти вперед до перемоги та в свою чергу прошу суспільство спостерігати за мною, а правоохоронні органи закликаю до сумлінного служіння НАРОДОВІ УКРАЇНИ», - заявив Володимир Нетребенко.

Він також звернувся до друзів, воїнів, адвокатів, юристів, українців за підтримкою і висловив віру «в квітучу Україну без колаборантів».

Як повідомлялося раніше, нардеп від Херсонщини Олексій Ковальов у червні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, оголосив про співпрацю з окупантами та публічно підтримав приєднання Херсонської області до Росії. 16 липня майно Ковальова на суму 5 млн грн було заарештовано, а 18 липня було оголошено, що майно Ковальова було конфісковано на користь держави.