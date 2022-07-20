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Священик УПЦ пояснив сенс заповіді «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть»

19.07.2022 / 15:45
Священик УПЦ пояснив сенс заповіді «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть»
Источник: Центр інформації УПЦ
Вміти ділитися, вміти піклується про іншого це як одна із характеристик християнина

Необхідно вміти ділитися та піклуватися про іншу людину.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православна Церква» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть» (Мф. 5:7). Ці слова завжди були керівництвом для поколінь християн. Потрібно вміти жертвувати та допомагати іншим людям, знаючи те, що кожен постане перед Богом на суд Божий», - сказав отець Сергій.

Священник навів слова Господа: «Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших» (Мк. 11:26).

Він зазначив, що вміти прощати - це теж рід милостині. «І обов'язково, звичайно ж, вміти ділитися, вміти піклується про іншого. Це як одна із характеристик християнина», - додав глава Синодального відділу.

«Віруючій людині дуже складно пройти повз нужденну людину. Для того, щоб не проходити повз потрібна звичка. Треба обов'язково дивитися на всі боки і звертати увагу на тих людей, які потребують. Потрібно ставити цілі, брати свої невеликі кошти саме для роздачі нужденним і тоді не буде такої ситуації, що ти підійдеш і скажеш «вибач, брате, у мене нема чим з тобою поділитися, я вже все роздав». Цю міру кожен визначає для себе сам», - пояснив протоієрей Сергій Екшиян.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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