Священик УПЦ пояснив сенс заповіді «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть»

Необхідно вміти ділитися та піклуватися про іншу людину.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православна Церква» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть» (Мф. 5:7). Ці слова завжди були керівництвом для поколінь християн. Потрібно вміти жертвувати та допомагати іншим людям, знаючи те, що кожен постане перед Богом на суд Божий», - сказав отець Сергій.

Священник навів слова Господа: «Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших» (Мк. 11:26).

Він зазначив, що вміти прощати - це теж рід милостині. «І обов'язково, звичайно ж, вміти ділитися, вміти піклується про іншого. Це як одна із характеристик християнина», - додав глава Синодального відділу.

«Віруючій людині дуже складно пройти повз нужденну людину. Для того, щоб не проходити повз потрібна звичка. Треба обов'язково дивитися на всі боки і звертати увагу на тих людей, які потребують. Потрібно ставити цілі, брати свої невеликі кошти саме для роздачі нужденним і тоді не буде такої ситуації, що ти підійдеш і скажеш «вибач, брате, у мене нема чим з тобою поділитися, я вже все роздав». Цю міру кожен визначає для себе сам», - пояснив протоієрей Сергій Екшиян.