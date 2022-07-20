Войти | Зарегистрироваться
22:08

среда,
20 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ вважає, що хто розхитує Церкву, той створює внутрішній фронт

19.07.2022 / 15:30
Митрополит УПЦ вважає, що хто розхитує Церкву, той створює внутрішній фронт
Источник: Центр інформації УПЦ
Президент Володимир Зеленський уже казав, що ті, хто накручує релігійне протистояння, – накручує внутрішній фронт

Ті, хто бажає у воєнний час розкачати ситуацію навколо церковного питання, створюють ще один внутрішній фронт.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сказав митрополит Житомирський та Новоград-Волинський Никодим в інтерв'ю, опублікованому на Фейсбуці-сторінці єпархії.

«З першого дня війни Блаженніший Онуфрій висловив свою чітку позицію та позицію нашої Церкви: Церква зі своїм українським народом, з українським військом», – сказав митрополит Никодим.

Владика зазначив, що у постанові Собору УПЦ є пункт про те, що Собор звертається до влади України та влади РФ із закликом продовжувати переговорний процес та пошук сильного та розумного слова, яке могло б зупинити кровопролиття.

«Ми висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. І не може бути тих апеляцій, коли хтось казав, що ми – Московський Патріархат чи московські попи», – сказав ієрарх УПЦ.

У Житомирській єпархії УПЦ вже другого дня війни закупили для тероборони ліки та іншу допомогу на суму 25 тисяч гривень.

«Якщо ще говорити про допомогу нашій єпархії фронту, то за 4 місяці ми передали 3 автомобілі, понад 30 тонн гуманітарної допомоги, наші монастирі щодня приймають біженців», – наголосив архієрей.

«Не треба займатися патріотизмом у лапках і накручувати церковні питання. Сьогодні це не на користь. Президент Володимир Зеленський уже казав, що ті, хто накручує релігійне протистояння, – накручує внутрішній фронт», – вважає керуючий Житомирською єпархією митрополит Никодим.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июля
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.