Митрополит УПЦ вважає, що хто розхитує Церкву, той створює внутрішній фронт

Ті, хто бажає у воєнний час розкачати ситуацію навколо церковного питання, створюють ще один внутрішній фронт.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сказав митрополит Житомирський та Новоград-Волинський Никодим в інтерв'ю, опублікованому на Фейсбуці-сторінці єпархії.

«З першого дня війни Блаженніший Онуфрій висловив свою чітку позицію та позицію нашої Церкви: Церква зі своїм українським народом, з українським військом», – сказав митрополит Никодим.

Владика зазначив, що у постанові Собору УПЦ є пункт про те, що Собор звертається до влади України та влади РФ із закликом продовжувати переговорний процес та пошук сильного та розумного слова, яке могло б зупинити кровопролиття.

«Ми висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. І не може бути тих апеляцій, коли хтось казав, що ми – Московський Патріархат чи московські попи», – сказав ієрарх УПЦ.

У Житомирській єпархії УПЦ вже другого дня війни закупили для тероборони ліки та іншу допомогу на суму 25 тисяч гривень.

«Якщо ще говорити про допомогу нашій єпархії фронту, то за 4 місяці ми передали 3 автомобілі, понад 30 тонн гуманітарної допомоги, наші монастирі щодня приймають біженців», – наголосив архієрей.

«Не треба займатися патріотизмом у лапках і накручувати церковні питання. Сьогодні це не на користь. Президент Володимир Зеленський уже казав, що ті, хто накручує релігійне протистояння, – накручує внутрішній фронт», – вважає керуючий Житомирською єпархією митрополит Никодим.