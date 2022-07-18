На Черкащині прихильники ПЦУ напали на священика УПЦ та відібрали ключі від храму

На Черкащині у селі Кононівка прихильники ПЦУ відібрали у настоятеля Свято-Миколаївського храму УПЦ ієрея Ігоря Басюка ключі від храму, заломивши йому руки.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм-канал Дозор на «Першому Козацькому», під час беззаконня були присутні поліцейські, коли священнику почали заламувати руки, правоохоронці відвернулися.

За словами настоятеля храму, 9 липня прихильники ПЦУ в Будинку культури Кононівки провели засідання з представниками місцевої громади, після якого разом із головою Шрамківської ОТГ Анатолієм Кулею прийшли до храму УПЦ, де на них чекав отець Ігор Басюк. Представники ПЦУ почали погрожувати, звинувачувати та насміхатися.

«Їхня мета була досить проста – вони вимагали від мене ключі від нового храму. Багатьох із цих людей я взагалі вперше бачив у своєму житті або бачив декілька разів. Звісно, я не піддавався на подібні провокації. Представники ПЦУ навіть пропонували мені перейти до них, на що отримали відверту пряму відмову», – розповів священник.

Отець Ігор додав, що після того, як пцушники зрозуміли, що він не піддаватиметься на їхні провокації і не віддасть храм, один із представників ПЦУ наказав взяти священника в кільце.

«Четверо чи-то п'ятеро чоловіків заламали мені руки, здавили ребра і силоміць з кишені мого підрясника вийняли зв'язку ключів. Варто зазначити, що на цьому дійстві були присутні представники правоохоронних органів і весь час велася відеозйомка. Але коли мені почали заламувати руки і відбирати ключі від храму, камера вимкнулася, а правоохоронці відвернулися», – розповів ієрей Ігор Басюк.