Зі Святогірської лаври УПЦ евакуювали біженців - серед них новонароджене немовля

Зі Святогірської лаври Українській Православній Церкві вдалося евакуювати сім'ю, що ховалася в її стінах від постійних артилерійських обстрілів – батька, матір та трьох дітей.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони на сторінці у Фейсбуці, всі евакуйовані перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Наймолодша дитина народилася у Лаврі кілька днів тому. Також змогла виїхати пара людей похилого віку – чоловік і жінка.

«Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври. На її території перебуває до 600 мирних жителів, з яких понад 50 дітей, у тому числі 4 немовлят», – повідомляє ГУР МО України.

Повідомляється, що на даний момент на території Лаври знаходиться до 600 мирних жителів, з яких понад 50 дітей, у тому числі 4 немовлят.