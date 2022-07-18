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На Волині та Буковині священники УПЦ відспівали українських воїнів

17.07.2022 / 19:15
На Волині та Буковині священники УПЦ відспівали українських воїнів
Источник: Центр інформації УПЦ
У єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ

На Волині та Буковині священники Української Православної Церкви відспівали загиблих українських воїнів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

На Волині у селі Смолигів Білостоцького округу священники звершили чин відспівування військовослужбовця Вадима Марушка.

Заупокійне богослужіння у місцевому храмі на честь святителя Миколая Чудотворця очолив протоієрей Володимир Мелесь у співслужінні настоятеля храму протоієрея Миколая Омельчука та священників благочиння. Поховали військового на місцевому цвинтарі.

«З перших днів війни Вадим добровольцем пішов на захист України. Був поранений. Після реабілітації – знову на передову до побратимів. Багато часу провів на війні, але смерть застала його під час ротації вдома», – йдеться у повідомленні єпархіальної пресслужби.

Священики Чернівецької єпархії УПЦ відспівали двох загиблих Захисників Батьківщини.

У храмі на честь Собору святого Архістратига Михаїла села Давидівці Кіцманського благочиння протоієрей Олександр Гунчак звершив чин відспівування воїна Руслана Куллакова. У храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Новоолексіївка Сокирянського благочиння протоієрей Олександр Кисліцен відспівав воїна Михаїла Яжука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, відспівування, воїни
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