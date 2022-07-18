На Волині та Буковині священники УПЦ відспівали українських воїнів

На Волині та Буковині священники Української Православної Церкви відспівали загиблих українських воїнів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

На Волині у селі Смолигів Білостоцького округу священники звершили чин відспівування військовослужбовця Вадима Марушка.

Заупокійне богослужіння у місцевому храмі на честь святителя Миколая Чудотворця очолив протоієрей Володимир Мелесь у співслужінні настоятеля храму протоієрея Миколая Омельчука та священників благочиння. Поховали військового на місцевому цвинтарі.

«З перших днів війни Вадим добровольцем пішов на захист України. Був поранений. Після реабілітації – знову на передову до побратимів. Багато часу провів на війні, але смерть застала його під час ротації вдома», – йдеться у повідомленні єпархіальної пресслужби.

Священики Чернівецької єпархії УПЦ відспівали двох загиблих Захисників Батьківщини.

У храмі на честь Собору святого Архістратига Михаїла села Давидівці Кіцманського благочиння протоієрей Олександр Гунчак звершив чин відспівування воїна Руслана Куллакова. У храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Новоолексіївка Сокирянського благочиння протоієрей Олександр Кисліцен відспівав воїна Михаїла Яжука.