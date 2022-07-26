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В Одеській, Ніжинській, Полтавській та Білоцерківській єпархіях УПЦ відспівали військовослужбовців ЗСУ

25.07.2022 / 17:45
В Одеській, Ніжинській, Полтавській та Білоцерківській єпархіях УПЦ відспівали військовослужбовців ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
У єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ

В Одеській, Ніжинській, Полтавській та Білоцерківській єпархіях священники Української Православної Церкви звершили відспівування військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

На Одещині у селі Лощинівка Ізмаїльського району попрощалися з Євгеном Качаєм, який трагічно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок під Зеленодольськом Дніпропетровської області. Відспівування воїна Євгена очолив вікарій Одеської єпархії архієпископ Болградський Сергій у співслужінні духовенства Ізмаїльського благочиння.

У Ніжинській єпархії УПЦ благочинний Коропського округу протоієрей Володимир Мисенко у співслужінні духовенства благочиння звершив чин поховання воїна Віктора Осовика.

«У червні захиснику виповнилося 45 років. А вже 13 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині сержант Осовик отримав серйозне поранення, втратив багато крові. За життя чоловіка боролися медики, але, на жаль, 16 липня у госпіталі міста Дніпра серце воїна зупинилося», – йдеться у повідомленні єпархії.

У Полтавській єпархії УПЦ попрощалися із 34-річною захисницею України старшим сержантом Ольгою Таран, яка загинула 12 квітня під час мінометного обстрілу у Маріуполі. За майже 7 років служби у ЗСУ Ольга була фельдшером танкового батальйону, фельдшером польового вузла зв'язку, бойовим медиком медичної роти.

«За безстрашність та героїзм Ольга Таран Указом Президента України у квітні 2021 року нагороджена медаллю «За врятоване життя», раніше – відзнакою Міністерства оборони України «За зразкову службу», медаллю «Ветеран війни» та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції»», – йдеться у повідомленні прес-служби єпархії. Поховали захисницю у рідному селищі Котельва.

В Успенському храмі міста Тетіїв Білоцерківської єпархії відбулося відспівування загиблого воїна Сергія Сугака. Заупокійне богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Тетіївського округу протоієрей Василій Волянюк у співслужінні кліриків благочиння.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, відспівування, воїни
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