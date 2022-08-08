Священники восьми єпархій УПЦ відспівали українських воїнів

Священнослужителі Полтавської, Володимир-Волинської, Кам'янської, Житомирської, Полісько-Сарненської, Сумської, Мукачівської та Волинської єпархій Української Православної Церкви провели в останню путь загиблих Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

З благословення митрополита Полтавського та Миргородського Филипа протоієрей Анатолій Чулей у співслужінні духовенства звершив чин відспівування Захисника України Сергія Гончаренка.

Також протоієрей Василій Фазан звершив відспівування воїна Сергія Лукаша. Сергій загинув 21 липня на Донеччині, йому було всього 24.

Духовенство Ратнівського благочиння Володимир-Волинської єпархії у храмі Різдва Богородиці села Здомишель звершили відспівування воїна Івана Шишка. Заупокійне богослужіння очолив протоієрей Анатолій Гурський.

На Дніпропетровщині у Верховцевому відспівали загиблого воїна Олександра Заботіна. Молодому воїну нещодавно виповнилося 24 роки. Відспівування звершив протоієрей Володимир Хилевич.

Священники Житомирської єпархії звершили відспівування воїна Андрія Сівака. Заупокійне богослужіння очолив настоятель Миколаївського храму селища Ружин протоієрей Володимир Бринзюк.

З благословення митрополита Поліського та Сарненського Анатолія було звершено чин відспівування воїна Сергія Шельчука. Воїн загинув у боях поблизу населеного пункту Берестове Донецької області. У Сергія залишилася дружина та двоє дочок. Чин відспівування у Георгіївському храмі села Тишиця очолив протоієрей Олександр Галайчук. Також відспівування воїна Юрія Гузоватого звершив настоятель Стрітенського храму села Сопачів протоієрей Миколай Першута.

На Сумщині в Успенському храмі селища Хотінь відспівали воїна ЗСУ Анатолія Максимова. Після тяжкого поранення Анатолій помер у лікарні 29 липня. З благословення митрополита Сумського та Охтирського Євлогія чин похорону звершив благочинний Сумського районного округу протоієрей Володимир Глущенко у співслужінні духовенство.

На Закарпатті у Чопі віддали шану та попрощалися із загиблим на війні Героєм України – 34-річним Павлом Луценком. З благословення митрополита Мукачівського та Ужгородського Феодора відспівування у співслужінні духовенства міста у храмі Успіння Пресвятої Богородиці очолив благочинний Ужгородського району протоієрей Іван Моланич.

На Волині у селі Ворокомле провели в останню путь загиблого Героя – місцевого жителя Ярослава Краглика. Чин відспівування у Покровському храмі у співслужінні настоятеля храму протоієрея Валерія Остапчука, духовенства Олексіївського благочиння звершив протоієрей Богдан Андрійчук.