Сьогодні віруючі УПЦ святкують день великомученика та цілителя Пантелеймона

Сьогодні віруючі Української Православної Церкви святкують день святого великомученика та цілителя Пантелеймона.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, цього дня у всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви особливо моляться про лікарів та хворих.

Ім'я великомученика Пантелеймона закликається при звершенні таїнства Єлеосвячення, освячення води та молитві про немічного.

Як за свого земного життя святий цілитель Пантелеймон присвятив себе турботі про страждаючих, хворих, жебраків, так він не перестає допомагати і тепер усім, хто звертається до нього з молитвою.

Пантелеймон народився у місті Нікомідії в сім'ї знатного язичника Євсторгія і був названий Пантолеоном.

Його мати Єввула була християнкою. Вона хотіла виховати сина у християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще юнаком.

Батько віддав Пантолеона у початкову язичницьку школу, закінчивши яку юнак почав вчитися лікарському мистецтву у знаменитого в Нікомідії лікаря Єфросіна і став відомий імператору Максиміану (284-305), який захотів бачити його при своєму дворі.

Після смерті отця святий Пантелеймон присвятив своє життя стражденним, хворим, убогим та жебракам. Він безкоштовно лікував усіх, хто звертався до нього, зцілюючи їх ім'ям Іісуса Христа.

Він відвідував у в'язницях в'язнів, особливо християн, якими були переповнені всі в'язниці, та лікував їх від ран. Незабаром чутка про милостивого лікаря поширилася по всьому місту. Залишивши інших лікарів, жителі почали звертатися лише до святого Пантелеймона.

Із заздрощів лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських в'язнів. Максиміан умовляв святого спростувати донос і принести жертву ідолам, але святий Пантелеймон сповідав себе християнином і на очах імператора зцілив розслабленого ім'ям Іісуса Христа.

Максиміан стратив зціленого, який прославив Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки. Його повісили на дереві, палили свічками, рвали залізними пазурами, колесували, кидали в кипляче олово. Дикі звірі, яким він був кинутий на розтерзання, лизали йому ноги. Після всіх мук святому відрубали голову, і з рани замість крові потекло молоко.

Святі мощі великомученика Пантелеймона частинками розійшлися по всьому християнському світу: чесна глава його знаходиться в Руському Афонському монастирі в ім'я великомученика Пантелеймона.