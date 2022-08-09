Єпископ УПЦ пояснив, як «дрібниці життя» можуть стати подвигом

Якщо робити вчинки постійно, то вони з «дрібниць» життя можуть перерости в подвиг, а саме життя тоді стане життям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Наше життя, духовне у тому числі, складається з «дрібниць», які формують звички і, у довгостроковій перспективі, мають величезний вплив на наше сьогодення та майбутнє», - сказав єпископ Віктор.

Владика зазначив, що ні велика справа, ні мала, ні добра, ні зла не виникає на порожньому місці. «Їй завжди передує якась «дрібниця» – чи то конкретна дія (дістати гаманець, щоб дати милостиню жебраку), помисел чи слово. Зрештою шлях довжиною в тисячу миль починається з першого кроку», - пояснив він.

«Не кожному з нас випадає честь здійснити подвиг – закрити собою ближнього, врятувати потопаючого, загасити пожежу. Але, кожен може подвизатися. Тому що, якщо подвиг – це дія одноразова, часто пов'язана з ризиком для життя, то подвижництво – це щоденна рутина, з якої життя і складається», - вважає ієрарх УПЦ.

«Винести сміття, прибрати за собою посуд, допомогти сусідові, не засудити ближнього, прочитати дітям казку на ніч – усі ці вчинки, взяті окремо, важко назвати подвигами. Але якщо робити їх постійно протягом багатьох років, то вони з «дрібниць» життя можуть перерости в подвиг, а саме життя тоді стане житієм», - пояснив єпископ Віктор.