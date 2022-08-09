Священник УПЦ розповів про духовний подвиг великомученика Пантелеймона

Великомученик Пантелеймон явив собою приклад людини, яка готова ревно служити Господу, незважаючи на гоніння та переслідування.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це протоієрей Миколай Данилевич написав у своєму Телеграм.

«Святий був лікарем до того, як став християнином. Ставши християнином, він продовжував служити Богу тією професією, яку отримав раніше. Висновок: Богу можна і треба служити в тому званні, в якому ти покликаний. Лікар – лікуй, але з Богом; вчитель – навчай, але з Богом; військовий – служи й захищай, але з Богом», - підкреслив отець Миколай.

Священник наголосив, що служити Богу можна, виконуючи будь-яку роботу відповідально.

«Кожна людина, яка має навіть найпростішу роботу, може через неї служити Богу, якщо виконуватиме її відповідально, якісно, і тоді робота (в грецькій мові однокорінне слово зі словом раб, рабство) перетвориться в служіння (грецьке слово діаконія), в професію (це латинське слово, але грецький відповідник в перекладі означає того, хто несе якийсь меседж, якусь вістку своєю професією)», - зазначив протоієрей Миколай Данилевич.

Священник звернув увагу, що у житії святого Пантелеймона сказано, що він зустрів священика Єрмолая, який один з небагатьох вцілів після жорсткого гоніння імператора Діоклетіана, коли в Нікомідії за наказом імператора було спалено 20 тисяч християн.

«Ці декілька священиків і християн, що вціліли, і були в той час Церквою. Місцевою Церквою. Церква в той час була заборонена, були гоніння, Церква не була визнана державою, вона була ворогом для Римської імперії, але ті декілька осіб залишалися Церквою. І саме в цей момент Господь кличе до себе святого Пантелеймона. Не зникає Церква. Господь в самі кризові часи присутній на землі і шукає, кличе до Себе нових і нових людей», - підсумував протоієрей Миколай.