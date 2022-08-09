Войти | Зарегистрироваться
11:36

среда,
10 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ розповів про духовний подвиг великомученика Пантелеймона

09.08.2022 / 14:50
Священник УПЦ розповів про духовний подвиг великомученика Пантелеймона
Источник: Центр інформації УПЦ
Священник наголосив, що служити Богу можна, виконуючи будь-яку роботу відповідально

Великомученик Пантелеймон явив собою приклад людини, яка готова ревно служити Господу, незважаючи на гоніння та переслідування.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це протоієрей Миколай Данилевич написав у своєму Телеграм.

«Святий був лікарем до того, як став християнином. Ставши християнином, він продовжував служити Богу тією професією, яку отримав раніше. Висновок: Богу можна і треба служити в тому званні, в якому ти покликаний. Лікар – лікуй, але з Богом; вчитель – навчай, але з Богом; військовий – служи й захищай, але з Богом», - підкреслив отець Миколай.

Священник наголосив, що служити Богу можна, виконуючи будь-яку роботу відповідально.

«Кожна людина, яка має навіть найпростішу роботу, може через неї служити Богу, якщо виконуватиме її відповідально, якісно, і тоді робота (в грецькій мові однокорінне слово зі словом раб, рабство) перетвориться в служіння (грецьке слово діаконія), в професію (це латинське слово, але грецький відповідник в перекладі означає того, хто несе якийсь меседж, якусь вістку своєю професією)», - зазначив протоієрей Миколай Данилевич.

Священник звернув увагу, що у житії святого Пантелеймона сказано, що він зустрів священика Єрмолая, який один з небагатьох вцілів після жорсткого гоніння імператора Діоклетіана, коли в Нікомідії за наказом імператора було спалено 20 тисяч християн.

«Ці декілька священиків і християн, що вціліли, і були в той час Церквою. Місцевою Церквою. Церква в той час була заборонена, були гоніння, Церква не була визнана державою, вона була ворогом для Римської імперії, але ті декілька осіб залишалися Церквою. І саме в цей момент Господь кличе до себе святого Пантелеймона. Не зникає Церква. Господь в самі кризові часи присутній на землі і шукає, кличе до Себе нових і нових людей», - підсумував протоієрей Миколай.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 августа
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.