У православному літньому таборі УПЦ організували програму психологічної реабілітації для дітей-переселенців

На Хмельниччині оздоровчий православний табір «ШАНС» безкоштовно прийняв 75 дітей внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток у регіоні, а також дітей з багатодітних та малозабезпечених родин.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм благодійного фонду «Фавор», на програму психологічної реабілітації та літній відпочинок для дітей перераховано 100 тис гривень.

«Протягом двох тижнів з дітками будуть працювати професійні психологи, завдання яких виявити приховані дитячі страхи та тривоги. Фахівці допоможуть здолати стрес та травми, які спричинила війна», - поділилися у благодійному фонді.

Також діти матимуть змогунасолодитися мальовничою природою Бакоти та спілкуванням з однолітками.

Загалом на програму реабілітації цього літа було направлено 200 тис гривень.

«Дякуємо усім, хто долучився до збору коштів та підтримав роботу колективу табору «ШАНС» у цей непростий час. Усім, хто під час війни, зробив дітям справжній подарунок – літній відпочинок», - підкреслили у фонді «Фавор».