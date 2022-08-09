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Священник УПЦ розповів, як допомогти одиноким пенсіонерам

09.08.2022 / 16:55
Священник УПЦ розповів, як допомогти одиноким пенсіонерам
Источник: Центр інформації УПЦ
У багатьох храмах УПЦ є хороша традиція, коли дітей недільної школи везуть до будинку для людей похилого віку на свята - Великдень, Різдво Христове

Найбільша радість для людей похилого віку - це бачити дітей, чути від них добрі слова, вітання.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів голова Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«Варто звернути увагу на будинки для людей похилого віку. Нині вони називаються геріатричними пансіонатами чи центрами.
У них перебувають люди з незавидною долею, оскільки залишитися одному на старості це сумно і важко», - сказав отець Сергій.

Священник зазначив, що у багатьох храмах УПЦ є хороша традиція, коли дітей недільної школи везуть до будинку для людей похилого віку на свята - Великдень, Різдво Христове.

«Люди там перебувають на державному забезпеченні і, в принципі, вони не голодують. Хоча кожна людина все одно хоче щось смачне. Але найбільша для них радість – це бачити дітей, чути від них вірші, привітання, як співають діти колядки та й просто те, що діти до них прийшли. Це велика для них милість та радість, бо вони позбавлені цієї загальнолюдської радості у своїй старості, бути поряд зі своїми онуками, правнуками та дітьми», - розповів голова Синодального відділу.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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