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На Рівненщині у скиту праведної Анни провели дитячий фестиваль та встановили поклонний хрест

09.08.2022 / 17:15
На Рівненщині у скиту праведної Анни провели дитячий фестиваль та встановили поклонний хрест
Источник: Центр інформації УПЦ
Завершився фестиваль встановленням поклінного Хреста, який несли і встановлювали разом: ті, хто був причетним до організації фестивалю, хто був його учасником і глядачем

На Рівненщині у Онишківцях пройшов 16 фестиваль недільних шкіл «Молитва змінить світ».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Рівненської єпархії, у заході взяло участь понад пів тисячі дітей із трьох єпархій Української Православної Церкви.

«У заході взяло участь 17 недільних шкіл з Рівненської, Сарненської та Волинської єпархій, а разом це понад пів тисячі дітей з різних куточків нашого краю.

Традиційно концерт розпочався з молитви, далі єпископ Рівненський та Острозький Пимен благословив усіх учасників, побажав гарних виступів без надмірного хвилювання і подякував за любов до Бога, до Церкви. Владика зазначив, що саме ці діти і є майбутнє Церкви, християнства», - поділилися у єпархії.

Духовна натхенниця фестивалю - ігуменя Михаїла (Заєць), настоятелька Городоцького Свято - Миколаївського жіночого монастиря розповіла історію створення фестивалю, подякувала сестрам монастиря, котрі несуть смиренно послух роботи з дітьми та молоддю. Ігуменя, зауважила, що зерна праці кожного керівника недільної школи, з року в рік дають все більший і більший урожай.

Учасники показали десятки номерів, які вражали своїми хореографічними постановками, яскравими костюмами і, звичайно, майстерним виконанням піснеспівів. Всі дитячі колективи були нагороджені відзнаками – дерев‘яними ангеликами, діти також отримали солодощі.

Завершився фестиваль встановленням поклінного Хреста, який несли і встановлювали разом: ті, хто був причетним до організації фестивалю, хто був його учасником і глядачем.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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