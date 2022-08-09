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На Вінниччину за підтримки УПЦ передали автомобіль швидкої допомоги

09.08.2022 / 17:30
На Вінниччину за підтримки УПЦ передали автомобіль швидкої допомоги
Источник: Центр інформації УПЦ
Після освячення автомобіль направили до однієї із лікарень Жмеринського району

На Вінниччину Українська Православна Церква передала медикам автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на eparhia.vinnica.ua, автомобілі були закуплені в ЄС Фондом Вадима Новинського і передаються в регіони, де йдуть бойові дії і де особливо важливий транспорт для евакуації поранених.

«Сьогодні оперативно надати медичну допомогу неможливо без транспортних засобів, які доставляють медиків до місць події. Церква ще раз, доводячи добрими справами свою вірність українському народу, надає значну допомогу», - йдеться у повідомленні на єпархіальному сайті.

Митрополит Вінницький та Барський Варсонофій звершив освячення медичного автомобіля у Браїлівському жіночому монастирі.

Після освячення автомобіль направили до однієї із лікарень Жмеринського району.

Як повідомлялося раніше, автомобілі для медиків доставили в Одесу, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Сумську область, інші міста України. Також машини надійшли до Центру порятунку життя та в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад. Мета Фонду - доставити в Україну не менше 100 автомобілів.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Вінницька область
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