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Волонтери Звіринецького монастиря УПЦ доставили гуманітарну допомогу до Слов'янська

09.08.2022 / 17:40
Волонтери Звіринецького монастиря УПЦ доставили гуманітарну допомогу до Слов'янська
Источник: Центр інформації УПЦ
Волонтери передали продукти та медикаменти двом окремим бригадам ЗСУ під Слов'янськом, в одній із яких несе службу півчий Звіринецького монастиря Іван

Волонтери столичного Звіринецького монастиря Української Православної Церкви доправили гуманітарний вантаж до Слов'янська.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук Звіринецького монастиря, 4-5 серпня волонтери на чолі з дияконом Володимиром Ленем за співпраці з громадською організацією «Обличчям до культури» здійснили поїздку з гуманітарним вантажем для захисників України.

«Незважаючи на труднощі шляху, пов'язані з підвищеною увагою до вантажоперевезень до району бойових дій, хлопці благополучно доїхали до Слов'янська. Вони доставили продукти першої необхідності, засоби особистої гігієни та побутову хімію до місцевого Гуманітарного центру, який займається підлітками без батьківського піклування та малозабезпеченими сім'ями», - поділилися у пресслужбі монастиря.

Волонтери передали продукти та медикаменти двом окремим бригадам ЗСУ під Слов'янськом, в одній із яких несе службу півчий Звіринецького монастиря Іван.

Як повідомлялося раніше, на Вінниччині Українська Православна Церква передала медикам автомобіль швидкої допомоги.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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