В Одесі за підтримки УПЦ передали медикам 10 машин швидкої допомоги

В Одесі біля стін Свято-Пантелеімонівського чоловічого монастиря відбулося урочисте освячення автомобілів швидкої допомоги, які передані департаменту охорони здоров’я Одеської області.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії, Українською Православною Церквою та благодійним фондом Вадима Новинського на честь «Покрова Пресвятої Богородиці» передано 10 автомобілів.

Чин освячення звершив митрополит Агафангел.

«Українська Православна Церква завжди була і буде зі своїм народом і такі добрі справи, як сьогоднішня, коли ми передаємо від імені УПЦ та фонду Вадима Новинського 10 карет швидкої допомоги є ще одним свідоцтвом того, що ми тільки разом. Тільки в єднанні зможемо подолати всі ті труднощі, які випали на долю українського народу», - зазначив владика Агафангел у вітальному слові.

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної війскової адміністрації Наталія Одарій-Захар‘єва подякувала від імені Одеської ОВА та Одеської обласної ради за внесок Церкви для потреб екстреної медицини області.

«Я вірю, що ці машини врятують не одне життя жителів нашої області та будуть слугувати на благо Одещини»,- підкреслила Наталія Одарій-Захар‘єва . В своєму слові вона зазначила, що дуже символічно, що в день святого Пантелеімона Цілителя, якого в народі дуже шанують як помічника хворим, відбулося благословення та освячення машин.