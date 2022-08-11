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На Тернопільщині віруючі УПЦ придбали ліки та медприлади на передову

10.08.2022 / 12:40
На Тернопільщині віруючі УПЦ придбали ліки та медприлади на передову
Источник: Центр інформації УПЦ
Православні волонтери передали кровоспинні засоби, шини, антибіотики, протизапальні та протигрибкові препарати, шлункові засоби та інші необхідні ліки

У Тернополі благодійний фонд Української Православної Церкви придбав та передав для Захисників України на передову ліки та медичні прилади.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Фейсбук благодійного фонду Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, військовим передали ліки, медичні прилади та засоби першої допомоги.

Православні волонтери передали кровоспинні засоби, шини, антибіотики, протизапальні та протигрибкові препарати, шлункові засоби та інші необхідні ліки. Для Тернопільської військової частини Фонд придбав тонометри та пульсоксиметри.

Як повідомлялося раніше, волонтери столичного Звіринецького монастиря Української Православної Церкви доправили гуманітарний вантаж до Слов'янська.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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