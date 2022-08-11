На Київщині церковна громада підтвердила вірність УПЦ

На Київщині духовенство та миряни Петропавлівського храму Бучі на зборах одноголосно вирішили залишитися в Українській Православній Церкві.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук настоятеля храму архімандрита Аркадія (Демченка), рішення було ухвалено на зборах церковної громади.

«Після закінчення богослужіння провели парафіяльні збори нашої Петропавлівської парафії, на яких обговорили питання подальшого життя нашої церковної громади. Одностайно вирішили залишитися в лоні Української Православної Церкви під омофором Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія» – написав отець Аркадій.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині церковна громада на честь Іоанна Хрестителя села Хутора одноголосно підтвердила бажання бути в Українській Православній Церкві.