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У столиці православні волонтери готують обіди для воїнів ЗСУ

10.08.2022 / 13:30
У столиці православні волонтери готують обіди для воїнів ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Волонтерський рух «Парасолька», що діє при Свято-Вознесенського храмі, придбав для воїнів ЗСУ саперні лопатки, бронежилети, консерви та інші необхідні речі

У Києві православні волонтери Української Православної Церкви надають допомогу військовим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на mitropolia.kiev.ua, раз на тиждень до Київського військового госпіталю доставляється гаряча їжа – плов та інші страви української та грузинської кухонь.

Волонтерський рух «Парасолька», що діє при Свято-Вознесенського храму, придбав для воїнів ЗСУ саперні лопатки, бронежилети, консерви та інші необхідні речі.

«Не забувають про тих, хто боронить Україну і діти: вихованці недільної школи Деміївського храму намалювали малюнки, які просили передати нашим солдатам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі біля стін Свято-Пантелеімонівського чоловічого монастиря відбулося урочисте освячення 10 швидкої допомоги, які передані департаменту охорони здоров’я Одеської області.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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