У столиці православні волонтери готують обіди для воїнів ЗСУ

У Києві православні волонтери Української Православної Церкви надають допомогу військовим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на mitropolia.kiev.ua, раз на тиждень до Київського військового госпіталю доставляється гаряча їжа – плов та інші страви української та грузинської кухонь.

Волонтерський рух «Парасолька», що діє при Свято-Вознесенського храму, придбав для воїнів ЗСУ саперні лопатки, бронежилети, консерви та інші необхідні речі.

«Не забувають про тих, хто боронить Україну і діти: вихованці недільної школи Деміївського храму намалювали малюнки, які просили передати нашим солдатам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Одесі біля стін Свято-Пантелеімонівського чоловічого монастиря відбулося урочисте освячення 10 швидкої допомоги, які передані департаменту охорони здоров’я Одеської області.