Запорізьким медикам за підтримки УПЦ передали машини швидкої допомоги

У Запоріжжі за підтримки Української Православної Церкви та Благодійного фонду Вадима Новинського медикам передали автомобілі швидкої допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на пресслужбу Запорізької єпархії, автомобілі освятив митрополит Лука.

«Якщо лікар має знання, але не має необхідних інструментів, обладнання, то він мало чим може допомогти хворому. Що ж казати про ті випадки, коли хворий перебуває за десятки кілометрів, а його необхідно терміново перевезти до лікарні для невідкладної операції? Звісно, хотілося б, щоб наші люди ніколи не хворіли, і ці машини залишалися без роботи. Але, на жаль, це станеться не скоро. І поки цей щасливий час не настав, ми сподіваємося, що цей дар послужить багатьом людям і допоможе лікарям врятувати кожне людське життя», - наголосив владика.

Митрополит Лука подякував благодійникам і підкреслив, що у тяжкий воєнний час Українська Православна Церква завжди залишається зі своїм народом.

Як повідомлялося раніше, в Одесі Українською Православною Церквою та благодійним фондом Вадима Новинського на честь «Покрови Пресвятої Богородиці» медикам передано 10 автомобілів.