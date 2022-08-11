Дружині священника УПЦ потрібна допомога на операцію із заміни суглобів

Матушці Ользі Солодчук – дружині настоятеля Свято-Троїцького храму міста Хмільник, протоієрея Василія Солодчука, потрібна допомога на операцію.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, через хворобу матушка, яка 30 років є регентом у храмі, майже втратила можливість пересуватися.

Встановлено діагноз: двосторонній гонартроз 4 стадії з варусною деформацією. Потрібна заміна двох суглобів.

«У Чернівцях 15 червня було проведено першу операцію з ендопротезування правого колінного суглобу. Завдяки допомозі вірян за першу операцію вдалося повністю розрахуватися. Спаси Господи кожного, хто відгукнувся на допомогу», - дякує родина Солодчук.

Після періоду реабілітації, у вересні цього року, на матушку Ольгу чекає друга операція – ендопротезування лівого колінного суглобу. Одна операція коштує 250 тисяч гривень.

Сім'я священника звертається за допомогою та просить молитовної та фінансової підтримки.

ДОПОМОГТИ можна за реквізитами:

5168 7554 7544 8235

Солодчук Ольга Яківна.

5457 0822 7917 4200

Солодчук Василь Ростиславович