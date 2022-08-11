Священник УПЦ розповів, що таке парастас

Парастас - вечірнє богослужіння перед батьківськими поминальними суботами.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Прогалини релігійного життя суспільства іноді ведуть до того, що потенційно людина хоче вхопитися за якесь цікаве унікальне слово, яке почув у релігійному житті, і думає, що це слово чи поняття є панацеєю від усіх бід. Наприклад, почули слово панахида, парастас. Не обов'язково за цими словами криється щось містичне», - пояснив отець Сергій.

Священник зазначив, що словами «парастас», «панахида», «літія» називаються заупокійні богослужіння, які дуже схожі між собою, але відрізняються тривалістю чи часом звершення.

Парастасом називається вечірнє та ранкове богослужіння Православної Церкви, присвячене тематиці заупокійної молитви, наголосив настоятель храму.

«Це вечірнє богослужіння перед батьківськими поминальними суботами. На ньому обов'язково читається сімнадцята кафізма та канон за померлих. Якщо ж говоримо про панахиду, то це швидше схематичне повторення парастасу, трохи скорочене. Літія – коротка молитва за упокій», - додав він. Священник наголосив, що заупокійні богослужіння мають спільне значення – прохання у Бога милості для померлих.

«Православ'я – не область містифікацій, містерій. Православ'я - це спосіб життя, який спрямовує людину до спільної молитви, за здоров'я або за упокій. Якщо людина приходить і просить у Бога, то сподіваємось і віримо, що Господь чує цю молитву», - підсумував протоієрей Сергій Ющик.