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Керуючий справами УПЦ розповів, як діяти у важкі часи

10.08.2022 / 17:03
Керуючий справами УПЦ розповів, як діяти у важкі часи
Источник: Центр інформації УПЦ
Керуючий справами УПЦ нагадав про життя древньої Церкви, коли перші християни, незважаючи на жорстокі гоніння, залишалися вірними Богу

Непрості часи мають стати стимулом проявити себе у любові до Бога та ближніх.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«В епоху криз та війн звичайні життєві норми часто йдуть на другий план. На перший виходять інстинкти, а найбільш актуальним може стати сам факт виживання в екстремальних умовах. Як тільки пробігають чутки про нестачу того чи іншого продукту, як до магазинів миттєво вишиковуються черги. Народ скуповує все, що можна, у величезній кількості, навіть не думаючи про тих, кому не дістанеться, аби дісталося їм самим. Адже не дістанеться найбеззахиснішим – тим самим пенсіонерам. Інший приклад, коли з напливом біженців піднімають орендну плату на орендоване житло. Нажитися на ближньому в екстремальній ситуації вже практично перестало вважатися чимось не лише гріховним, а й за світськими мірками - поганим», - зазначив митрополит Антоній.

Владика звернув увагу, що особливо подібні приклади помітні на тлі самовідданості, з якою інші люди підтримують один одного, доки деякі шукають виправдання у «важких часах».

Керуючий справами УПЦ нагадав про життя древньої Церкви, коли перші християни, незважаючи на жорстокі гоніння, залишалися вірними Богу.

«Основні подвиги віри звершувалися святими саме під час особистих чи спільних випробувань, не у мирному затишному спокої, а в діяльній боротьбі з обставинами, спокусами, ворогами духовними і, зрештою, із самим собою», - підкреслив митрополит Антоній.

Він закликав віруючих не на словах, а на ділі виявити себе у виконанні заповідей та допомозі ближнім.

«Саме зараз показати, що віра наша не просто слова, адже справжня віра проявляється через добрі думки, добрі слова та добрі справи. «Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва», – каже апостол (Як. 2:26)», - підсумував митрополит Антоній.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
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