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Румунська Церква передала гуманітарну допомогу до Рівненської єпархії УПЦ

10.08.2022 / 17:16
Румунська Церква передала гуманітарну допомогу до Рівненської єпархії УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Гуманітарний вантаж передадуть нужденним і переселенцям, частину відправлять для ЗСУ

Румунська Православна Церква передала благодійну допомогу Рівненській єпархії УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, вантаж до Рівного доправили православні волонтери.

«Допомога складається переважно з харчових продуктів: крупи, олія, борошно, вермішель, печево, засоби гігієни», – зазначив секретар Рівненської єпархії протоієрей Віктор Земляний,

Гуманітарний вантаж передадуть нужденним і переселенцям, частину відправлять для ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, уЗапоріжжі та Одесі за підтримки Української Православної Церкви та благодійного фонду Вадима Новинського медикам передали автомобілі швидкої допомоги.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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