Румунська Церква передала гуманітарну допомогу до Рівненської єпархії УПЦ

Румунська Православна Церква передала благодійну допомогу Рівненській єпархії УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, вантаж до Рівного доправили православні волонтери.

«Допомога складається переважно з харчових продуктів: крупи, олія, борошно, вермішель, печево, засоби гігієни», – зазначив секретар Рівненської єпархії протоієрей Віктор Земляний,

Гуманітарний вантаж передадуть нужденним і переселенцям, частину відправлять для ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, уЗапоріжжі та Одесі за підтримки Української Православної Церкви та благодійного фонду Вадима Новинського медикам передали автомобілі швидкої допомоги.