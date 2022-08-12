У Харкові священники УПЦ роздали обіди та продуктові набори нужденним

У Харкові священники Української Православної Церкви підтримують мешканців міста.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, 9 серпня священники храму на честь ікони Божої Матері «Відрада і Втіха» протоієрей Ігор Кондратенко та ієрей Микола Полянчиков роздали харків'янам продуктові набори.

Продукти придбали за підтримки Благодійного фонду "Покров".

Настоятель храму на честь ікони Божої Матері «Віднайдення загиблих» ієрей Олександр Заїка організував безкоштовні обіди для нужденних. Гарячу їжу роздають після богослужінь у недільні дні.

Братія Покровського чоловічого монастиря передала готові комплексні обіди до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Обіди отримали понад 300 пацієнтів.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі за підтримки Української Православної Церкви медикам передали автомобілі швидкої допомоги.