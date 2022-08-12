Суд розглядає справу про захоплення храму УПЦ у Задубрівці

У Господарському суді Києва відбулося перше засідання у справі щодо захоплення задубрівського храму УПЦ активістами ПЦУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук правозахисниці Вікторії Кохановської, понад два роки вирішувалося питання, який суд має розглядати подібні справи.

Юристка наголосила, що на прикладі задубрівської справи відпрацьовується алгоритм дій для громад УПЦ у разі захоплення храмів. «Усі запитують, чому ми не поспішаємо в судах оскаржити незаконні рішення та дії, чому ми спочатку звертаємось до правоохоронних органів», – поділилася правозахисниця.

Вона пояснила, що причина в тому, що до сьогодні судова система України не могла вирішити, який суд має розглядати такі справи: адміністративної, цивільної чи загальної юрисдикції. І ось тепер, коли захоплення храму у Задубрівці розглядає господарський суд, питання юрисдикції вирішено.

«Ми відпрацьовуємо тактику захисту. Ми йдемо до суду захищати в судовому порядку своє конституційне право...подаємо заяви та запити, постійно вивчаємо ситуацію», – наголосила Вікторія Кохановська.

«Маємо надію на Божу волю, бо це дає натхнення, цілеспрямованість, наполегливість», – заявила правозахисниця.

Як повідомлялося раніше, активісти ПЦУ розпочали спроби захоплення храму УПЦ на честь Архістратига Михаїла у селі Задубрівка на Буковині у 2018 році. У листопаді 2021 року церковна громада УПЦ відзначила 1000 днів цілодобового молитовного стояння за храм.