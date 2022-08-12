У Полтаві УПЦ передали ліки та гуманітарну допомогу дітям-сиротам

У Полтаві волонтери центру «Благо» на чолі з керівником організації протоієреєм Андрійом Сімоном відвідали Полтавський обласний ліцей ім. С.Русової та Полтавський навчально-реабілітаційний центр.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, у закладах перебувають діти-сироти, хворі діти, а також сім'ї переселенців із зони бойових дій.

Під час зустрічі отець Андрій звернувся зі словами духовної підтримки. Була надана допомога у вигляді медикаментів та продуктів харчування, які придбали на кошти небайдужих людей.

Як повідомлялося раніше, У Полтаві у храмах Української Православної Церкви проходять недільні благодійні трапези для прихожан і всіх нужденних.

При Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави кожного дня з 12.00 до 13.00 відбуваються благодійні трапези для вимушених переселенців і біженців, а також для всіх нужденних.