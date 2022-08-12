Войти | Зарегистрироваться
18:36

пятница,
12 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ розповів, які подарунки любить Ангел Хранитель

11.08.2022 / 16:07
Священник УПЦ розповів, які подарунки любить Ангел Хранитель
Источник: Центр інформації УПЦ
Одним із днів особливого шанування Ангела Хранителя є день, коли над людиною було звершено обряд Хрещення

Щоденним подарунком Ангелу Хранителю може бути розмова з ним у молитві та доброчесне життя.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Митрофан (Божко).

«Подарунки Ангелу Хранителю, звичайно, духовні, тому що він безтілесний невидимий дух. Найбільшим подарунком для Ангела Хранителя є доброчесне життя», - зазначив отець Митрофан.

Ангели – це істоти, що стоять біля Престолу Божого, нагадав священник.

«Вони є служителями Божими, вони живляться тим світлом, тією благодаттю, що витікає від Престолу Божого. І сходячи з Престолу Божого до людини, цю благодать і Божественне світло передають людині. Звичайно, для Ангела великою радістю є те, коли людина цю благодать Божу приймає, не зачиняючись від Божої милості, від світла і потоку Божественної енергії, яку Він через Ангелів подає людині. Якщо людина від цього відвертається, тоді Ангел Хранитель починає журитися. Коли людина звертається до цього дару благодаті, приймає її, то це є подарунком для Ангела Хранителя», - пояснив священник.

Викладач КДАіС розповів про традиції шанування Ангела Хранителя.

«Є особливі дні, коли можемо шанувати своїх Ангелів Хранителів. І звичайно ж у ці дні, можемо посилено молитися Ангелу Хранителю: читати канон або бути на богослужінні, причащатися Святих Таїн – Тіла та Крові Христових, щоб порадувати свого Ангела», - додав священник.

Він пояснив, що одним із днів особливого шанування Ангела Хранителя є день, коли над людиною було звершено обряд Хрещення.

«Можна цей день занести у свій особистий календар, і помолитися у домашній молитві або прийти до храму вшанувати свого небесного покровителя», – рекомендує ієромонах Митрофан (Божко).

Священник наголосив, що Церквою виділено особливий день для шанування Ангелів – понеділок.

«Він присвячений Ангелу Хранителю та всім Небесним Силам. Тому, є люди, наприклад, ченці, які у понеділок тримають додаткий піст, утримання від скоромної їжі. Не ченці можуть цього особливого Ангельського дня прочитати молитву чи канон на честь Ангела Хранителя», - пояснив викладач КДАіС.

«Для Ангела Хранителя можуть бути подарунки не в якісь особливі дні, які ми виділяємо раз на рік, як на день народження, щоб привітати людину і потім забути про неї на цілий рік до наступного дня народження, а подарунком щоденним. Це може бути наша розмова з ним у молитві та доброчесне життя», - підсумував отець Митрофан.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 августа
11 августа
10 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.