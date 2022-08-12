Священник УПЦ розповів, які подарунки любить Ангел Хранитель

Щоденним подарунком Ангелу Хранителю може бути розмова з ним у молитві та доброчесне життя.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Митрофан (Божко).

«Подарунки Ангелу Хранителю, звичайно, духовні, тому що він безтілесний невидимий дух. Найбільшим подарунком для Ангела Хранителя є доброчесне життя», - зазначив отець Митрофан.

Ангели – це істоти, що стоять біля Престолу Божого, нагадав священник.

«Вони є служителями Божими, вони живляться тим світлом, тією благодаттю, що витікає від Престолу Божого. І сходячи з Престолу Божого до людини, цю благодать і Божественне світло передають людині. Звичайно, для Ангела великою радістю є те, коли людина цю благодать Божу приймає, не зачиняючись від Божої милості, від світла і потоку Божественної енергії, яку Він через Ангелів подає людині. Якщо людина від цього відвертається, тоді Ангел Хранитель починає журитися. Коли людина звертається до цього дару благодаті, приймає її, то це є подарунком для Ангела Хранителя», - пояснив священник.

Викладач КДАіС розповів про традиції шанування Ангела Хранителя.

«Є особливі дні, коли можемо шанувати своїх Ангелів Хранителів. І звичайно ж у ці дні, можемо посилено молитися Ангелу Хранителю: читати канон або бути на богослужінні, причащатися Святих Таїн – Тіла та Крові Христових, щоб порадувати свого Ангела», - додав священник.

Він пояснив, що одним із днів особливого шанування Ангела Хранителя є день, коли над людиною було звершено обряд Хрещення.

«Можна цей день занести у свій особистий календар, і помолитися у домашній молитві або прийти до храму вшанувати свого небесного покровителя», – рекомендує ієромонах Митрофан (Божко).

Священник наголосив, що Церквою виділено особливий день для шанування Ангелів – понеділок.

«Він присвячений Ангелу Хранителю та всім Небесним Силам. Тому, є люди, наприклад, ченці, які у понеділок тримають додаткий піст, утримання від скоромної їжі. Не ченці можуть цього особливого Ангельського дня прочитати молитву чи канон на честь Ангела Хранителя», - пояснив викладач КДАіС.

«Для Ангела Хранителя можуть бути подарунки не в якісь особливі дні, які ми виділяємо раз на рік, як на день народження, щоб привітати людину і потім забути про неї на цілий рік до наступного дня народження, а подарунком щоденним. Це може бути наша розмова з ним у молитві та доброчесне життя», - підсумував отець Митрофан.