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Керуючий справами УПЦ пояснив, що означає справжня свобода

11.08.2022 / 16:20
Керуючий справами УПЦ пояснив, що означає справжня свобода
Источник: Центр інформації УПЦ
Ми маємо бути свідками Божественної присутності тут, на землі

Справжня свобода - свобода від гріха.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) сказав у проповіді.

«Чому світ так озлобився проти Бога і проти християн? Бо християнство – це суд над цим світом, який лежить у злі. Хоче людина цього чи не хоче, але якщо вона вважає себе християнином, то має виховувати у собі всі ті якості, про які говорить святе Євангеліє. Ми маємо бути свідками Божественної присутності тут, на землі. І коли ця присутність являється світові, світ не може жити спокійно, бо сучасний світ проповідує життя без кордонів і говорить про те, що людина є абсолютно вільною», – зазначив митрополит Антоній.

Владика наголосив, що справжня свобода - життя без гріха, коли людина не вчиняє гріха не тому, що боїться Бога, а тому, що не може вчиняти гріх, і її серце чисте. Однак сучасний світ постійно говорить людині про те, чи потрібно жити так, як хочеться і не треба боятися грішити.

«У нас є Заповіді Божі, які засуджують гріх – ті правила, які намагаються захистити людину і дати їй щастя навіть тут, на землі, не кажучи вже про те, що виконуючи Божі заповіді, ми сподіваємося, що успадкуємо життя вічне. Хто з нас бачив щасливого вбивцю? Хто з нас бачив щасливого блудника чи перелюбника? Хто з нас бачив щасливого злодія? Так, звичайно ж, ніхто. Гріх – як отрута, наркотик, має властивість давати малу насолоду, але як наркотик, він руйнує людину», – пояснив владика.

Він звернув увагу, що людина покликана до богоподібності і має постійно прагнути вічності. Людина, яка пізнала Христа і очистилася від гріха, здатна давати оцінку тому, що відбувається і веде насправді вільне життя.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
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