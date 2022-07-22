Керуючий справами УПЦ розповів, як знайти сенс життя

Найголовнішою метою людського життя завжди було і залишається спасіння, яке полягає у єдності з Богом.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Ютуб-канал митрополита Антонія (Паканича), про це сказав керуючий справами УПЦ під час проповіді за Божественною літургією.

Владика нагадав віруючим народну мудрість, яка каже: «святе місце порожнім не буває». «Це означає, що якщо людина не хоче жити з Богом, якщо людина робить все проти Божих заповідей, то в її душу вселяється диявол», - пояснив він.

«Ми знаємо з Божественного Одкровення, що мета людського життя - це вічне спасіння, яке полягає в єднанні з Богом, у єдності з Творцем, в якому людина отримує і вічне блаженство, і вічність», - сказав митрополит Антоній.

Він зазначив, що блаженство вічного життя ще в раю полягало в трьох гармоніях - гармонії людини з Богом, гармонії людини із самим собою та гармонії з навколишнім світом.

«Гармонія людини з Богом - це бажання людини бути постійно з Богом, проте катастрофа, яка трапилася в раю, через гріхопадіння все знищила», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Митрополит пояснив, що замість бажання жити з Богом людина відмовилася від цього єднання, а це означає те, що людина відмовилася і від всієї мети свого життя - вічного спасіння.

«Після гріхопадіння людина сама віддалила себе від Бога. Знаємо з Біблії, що після гріхопадіння у людини виник страх перед Богом, людина захотіла як Адам сховатися від Бога, не розуміючи, що від Бога сховатися неможливо», - сказав ієрарх УПЦ.

На завершення митрополит Антоній нагадав, що Бог не тільки бачить зовнішні прагнення людини, Він знає і внутрішні його прагнення та бажання, думки та сердечні сподівання, а отже, кожен має прагнути лише до того, щоб наблизитись до Бога, а не віддалятися від Нього.