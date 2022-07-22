Войти | Зарегистрироваться
12:12

пятница,
22 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Керуючий справами УПЦ розповів, як знайти сенс життя

20.07.2022 / 17:00
Керуючий справами УПЦ розповів, як знайти сенс життя
Источник: Центр інформації УПЦ
Гармонія людини з Богом - це бажання людини бути постійно з Богом

Найголовнішою метою людського життя завжди було і залишається спасіння, яке полягає у єдності з Богом.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Ютуб-канал митрополита Антонія (Паканича), про це сказав керуючий справами УПЦ під час проповіді за Божественною літургією.

Владика нагадав віруючим народну мудрість, яка каже: «святе місце порожнім не буває». «Це означає, що якщо людина не хоче жити з Богом, якщо людина робить все проти Божих заповідей, то в її душу вселяється диявол», - пояснив він.

«Ми знаємо з Божественного Одкровення, що мета людського життя - це вічне спасіння, яке полягає в єднанні з Богом, у єдності з Творцем, в якому людина отримує і вічне блаженство, і вічність», - сказав митрополит Антоній.

Він зазначив, що блаженство вічного життя ще в раю полягало в трьох гармоніях - гармонії людини з Богом, гармонії людини із самим собою та гармонії з навколишнім світом.

«Гармонія людини з Богом - це бажання людини бути постійно з Богом, проте катастрофа, яка трапилася в раю, через гріхопадіння все знищила», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Митрополит пояснив, що замість бажання жити з Богом людина відмовилася від цього єднання, а це означає те, що людина відмовилася і від всієї мети свого життя - вічного спасіння.

«Після гріхопадіння людина сама віддалила себе від Бога. Знаємо з Біблії, що після гріхопадіння у людини виник страх перед Богом, людина захотіла як Адам сховатися від Бога, не розуміючи, що від Бога сховатися неможливо», - сказав ієрарх УПЦ.

На завершення митрополит Антоній нагадав, що Бог не тільки бачить зовнішні прагнення людини, Він знає і внутрішні його прагнення та бажання, думки та сердечні сподівання, а отже, кожен має прагнути лише до того, щоб наблизитись до Бога, а не віддалятися від Нього.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 июля
21 июля
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.