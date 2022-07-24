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Сьогодні керуючий справами УПЦ митрополит Антоній святкує день Ангела

23.07.2022 / 09:50
Сьогодні керуючий справами УПЦ митрополит Антоній святкує день Ангела
Источник: Центр інформації УПЦ
В день іменин владика приймає поздоровлення від єпископату і духовенства, представників Помісних Православних Церков і мільйонів віруючих, і молиться за мир на нашій землі

У день великого чудотворця і «начальника всіх ченців на Русі» преподобного Антонія Печерського день Тезоіменитства відзначає керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич).

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, в день свого небесного покровителя митрополит Антоній звершує Божественну Літургію. Сьогоднi богослужіння відбувається в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, його очолює Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Владика зазначив, що йому особливо радісно, що Господь сподобив його служити і подвизатися в Києво-Печерській лаврі, де особливо відчувається молитовна близькість преподобних Антонія і Феодосія та всіх Печерських чудотворців.

Зазвичай цього дня до митрополита Антонія приїжджають друзі, які з ним разом моляться і розділяють радість свята. Ім'я в честь преподобного Антонія Печерського владика отримав під час чернечого постригу в 1994 році, до останнього моменту не знаючи, хто зі святих стане його небесним покровителем.

Пізніше митрополит Антоній згадував, що відчув велику вдячність, дізнавшись, що ним став преподобний Антоній Печерський і відчув, що духовними узами пов'язаний з подвижниками Києво-Печерської лаври.

За словами владики, першою книгою, що вплинула на формування його світогляду, був «Києво-Печерський патерик».

Владика вважає, що кожен християнин у своєму житті повинен прагнути до святості і особистість небесного покровителя керує в досягненні цієї мети.

Доля святих - цінний урок і, на думку владики Антонія, відчути присутність небесного покровителя можна, якщо реагувати на проблеми і несправедливість так, як ставився до них преподобний Антоній Печерський, як описано в його житії.

В день іменин владика приймає поздоровлення від єпископату і духовенства, представників Помісних Православних Церков і мільйонів віруючих, і молиться за мир на нашій землі.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
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